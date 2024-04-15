Сотник \\ Скалозубенко (Куксенко) Феодосия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
01.06.1873 ст.
Отец: Кукса Прокопий Трофимович
Мать: Кукса Мария Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FC-S?i=548&cc=3511744
Крещение
01.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
23.11.1889 ст.
Екатерина Александровна (Скалозубенко) Черненко
Восприемник
26.08.1890 ст.
Наталия Григорьевна Белокур
Восприемник
28.09.1891 ст.
Ефросиния Ивановна Кукса
Бракосочетание
02.02.1892 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
поручитель по жениху - Федор Степанович Скалозубенко (какой именно?) | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
29.01.1895 ст.
Ксения Александровна Скализубенко
Рождение ребёнка
10.11.1895 ст.
Дочь: Зиновия Степановна
Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYY2?i=13&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.10.1897 ст.
Ксения Ивановна Кукса
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.
Сын: Скалозубенко Максим Степанович
Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович
Восприемник
12.02.1899 ст.
Евдокия Ивановна Кукса
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.08.1903 ст.
Дочь: Васса Степановна
Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS79-9?i=652&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHF-S?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно