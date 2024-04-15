Сотник \\ Скалозубенко (Куксенко) Феодосия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотник \\ Скалозубенко (Куксенко) Феодосия Прокофьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.06.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1873 ст.

Отец: Кукса Прокопий Трофимович

Мать: Кукса Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FC-S?i=548&cc=3511744
Крещение
01.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
23.11.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Александровна (Скалозубенко) Черненко
Восприемник
26.08.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Григорьевна Белокур
Восприемник
28.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Ивановна Кукса
Бракосочетание
02.02.1892 ст.

Муж: Сотник Василий Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Муж: Скалозубенко Степан Федорович

Николаевка, Сумська область
поручитель по жениху - Федор Степанович Скалозубенко (какой именно?) | Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
29.01.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Александровна Скализубенко
Рождение ребёнка
10.11.1895 ст.

Дочь: Зиновия Степановна

Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYY2?i=13&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.10.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Ивановна Кукса
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.

Сын: Скалозубенко Максим Степанович

Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович

Восприемник
12.02.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Ивановна Кукса
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.08.1903 ст.

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS79-9?i=652&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Скалозубенко Степан Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHF-S?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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