Скалозубенко Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
13.12.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Юлиания Федоровна Демьяненко
Восприемник
20.09.1891 ст.
Фекла Григорьевна Демяненко
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
поручитель по жениху - Федор Степанович Скалозубенко (какой именно?) | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.11.1895 ст.
Дочь: Зиновия Степановна
Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYY2?i=13&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.
Сын: Скалозубенко Максим Степанович
Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна
Восприемник
13.06.1899 ст.
Иван Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.12.1901 ст.
Варвара Карповна (Андрияшенко) Андрияш
Восприемник
19.05.1903 ст.
Алексей Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
13.08.1903 ст.
Дочь: Васса Степановна
Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS79-9?i=652&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.10.1905 ст.
Неонила Григорьевна Демьяненко
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHF-S?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
10.06.1906 ст.
Тимофей Карпович Андрияшенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно