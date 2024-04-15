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Скалозубенко Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
13.12.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Юлиания Федоровна Демьяненко
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Григорьевна Демяненко
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Жена: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна

Николаевка, Сумська область
поручитель по жениху - Федор Степанович Скалозубенко (какой именно?) | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.11.1895 ст.

Дочь: Зиновия Степановна

Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYY2?i=13&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.

Сын: Скалозубенко Максим Степанович

Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна

Восприемник
13.06.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.12.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Карповна (Андрияшенко) Андрияш
Восприемник
19.05.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
13.08.1903 ст.

Дочь: Васса Степановна

Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS79-9?i=652&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.10.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Григорьевна Демьяненко
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Сотник \\ Скалозубенко Феодосия Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHF-S?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
10.06.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Карпович Андрияшенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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