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Белокур Тихон Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.06.1899 ст.

Дата смерти

15.07.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1899 ст.

Отец: Белокур Григорий Исидорович

Мать: Белокур Вера Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-S?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.06.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
15.07.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XQ-V?i=70&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.07.1899 ст.
на кладбище д. Кровной
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