Белокур Тихон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1899 ст.
Дата смерти15.07.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1899 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-S?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.06.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
15.07.1899 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XQ-V?i=70&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.07.1899 ст.
на кладбище д. Кровной