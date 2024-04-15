Белокур Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1900 ст.
Дата смерти27.11.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HP-Z?i=363&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.08.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.11.1900 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L98B-B?i=406&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
28.11.1900 ст.
на кладбище д. Кровной