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Белокур Евдокия Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.08.1900 ст.

Дата смерти

27.11.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900 ст.

Отец: Белокур Григорий Исидорович

Мать: Белокур Вера Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HP-Z?i=363&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.08.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.11.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L98B-B?i=406&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
28.11.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
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