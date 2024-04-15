Белокур Ефимия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1902 ст.
Дата смерти18.09.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1902 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-H?i=559&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.07.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.09.1904 ст.
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9PC-D?i=759&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.09.1904 ст.
на кладбище д. Кровной