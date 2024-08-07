Татищев Герасим Харитонович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти18.04.1907
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савелова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1882
Дочь: Татищева Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Савелова Мария Ивановна
Смерть
18.04.1907
умер от старческого истощения и похоронен на Пятницком кладбище ЦГА Москвы, фонд No2121, опись No2, дело No44, стр. 245