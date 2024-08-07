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Татищев Герасим Харитонович

Место рождения

Большое Долтусово, Никольская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

18.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Татищев Харитон Константинович

Мать: Татищива Домника Борисовна

Большое Долтусово, Никольская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савелова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1882

Дочь: Татищева Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Савелова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.04.1907
Москва, город федерального значения Москва
умер от старческого истощения и похоронен на Пятницком кладбище ЦГА Москвы, фонд No2121, опись No2, дело No44, стр. 245

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