Татищива Домника Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищива Домника Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татищев Харитон Константинович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Татищев Алексей Харитонович

Отец ребёнка: Татищев Харитон Константинович

Большое Долтусово, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Татищев Герасим Харитонович

Отец ребёнка: Татищев Харитон Константинович

Большое Долтусово, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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