Татищива Домника Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Татищев Алексей Харитонович
Отец ребёнка: Татищев Харитон Константинович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Татищев Герасим Харитонович
Отец ребёнка: Татищев Харитон Константинович
Смерть
Неизвестно