Татищев Харитон Константинович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти08.01.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Татищев Алексей Харитонович
Мать ребёнка: Татищива Домника Борисовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Татищев Герасим Харитонович
Мать ребёнка: Татищива Домника Борисовна
Смерть
08.01.1875
умер от старости, погребен на Ваганьковском кладбище, ЦГА Москвы, фонд No203, опись No776, дело No1036, стр. 525