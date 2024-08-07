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Татищев Харитон Константинович

Место рождения

Большое Долтусово, Никольская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1788

Дата смерти

08.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Долтусово, Никольская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татищива Домника Борисовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Татищев Алексей Харитонович

Мать ребёнка: Татищива Домника Борисовна

Большое Долтусово, Никольская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Татищев Герасим Харитонович

Мать ребёнка: Татищива Домника Борисовна

Большое Долтусово, Никольская волость, Угличский уезд
Смерть
08.01.1875
умер от старости, погребен на Ваганьковском кладбище, ЦГА Москвы, фонд No203, опись No776, дело No1036, стр. 525

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