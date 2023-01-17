Насиха Сафар кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773 или 1774
Дата смерти17.05.1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 или 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Бракосочетание
С 1789 по 1798
Вычислено. Точная дата и место бракосочетания неизвестны.
Рождение ребёнка
1797 или 1798
Отец ребёнка: Яныбай Исмакай у(г)лы
Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
1808 или 1809
Отец ребёнка: Яныбай Исмакай у(г)лы
Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Место жительства
01.04.1834 ст.
Место жительства
30.07.1850 ст.
Смерть
17.05.1857 ст.