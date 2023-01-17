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Насиха Сафар кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773 или 1774

Дата смерти

17.05.1857 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 или 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 или 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Бракосочетание
С 1789 по 1798

Муж: Яныбай Исмакай у(г)лы

Вычислено. Точная дата и место бракосочетания неизвестны.
Рождение ребёнка
1797 или 1798

Сын: Саитягафар Яныбай у(г)лы

Отец ребёнка: Яныбай Исмакай у(г)лы

Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
1808 или 1809

Сын: Янгильди Яныбай у(г)лы

Отец ребёнка: Яныбай Исмакай у(г)лы

Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Место жительства
01.04.1834 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
30.07.1850 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
17.05.1857 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
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