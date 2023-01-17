Саитягафар Яныбай у(г)лы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитягафар Яныбай у(г)лы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1798

Дата смерти

С 1864 по 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1798

Отец: Яныбай Исмакай у(г)лы

Мать: Насиха Сафар кызы

Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Место жительства
26.09.1811 ст.
Юлдашево, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 1817 по 1843
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Казак 5-й юрты 2-го Башкирского кантона Башкиро-мещерякского войска.
Бракосочетание
С 1825 по 1827

Жена: Уммугульсум Кусербай кызы

Вычислено. Точная дата и место бракосочетания неизвестны.
Место жительства
01.04.1834 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.1840 ст.

Сын: Ахметша(х) Саитягафар у(г)лы

Мать ребёнка: Уммугульсум Кусербай кызы

Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
30.07.1850 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
18.06.1859 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
С 1864 по 1872
Предположительно. Точная дата и место смерти неизвестны.
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