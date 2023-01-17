Саитягафар Яныбай у(г)лы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1798
Дата смертиС 1864 по 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1797 или 1798
Отец: Яныбай Исмакай у(г)лы
Мать: Насиха Сафар кызы
Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Место жительства
26.09.1811 ст.
Юлдашево, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 1817 по 1843
Казак 5-й юрты 2-го Башкирского кантона Башкиро-мещерякского войска.
Бракосочетание
С 1825 по 1827
Вычислено. Точная дата и место бракосочетания неизвестны.
Место жительства
01.04.1834 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1840 ст.
Сын: Ахметша(х) Саитягафар у(г)лы
Мать ребёнка: Уммугульсум Кусербай кызы
Место жительства
30.07.1850 ст.
Место жительства
18.06.1859 ст.
Смерть
С 1864 по 1872
Предположительно. Точная дата и место смерти неизвестны.