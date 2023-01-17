Янгильди Яныбай у(г)лы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгильди Яныбай у(г)лы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 или 1809

Дата смерти

02.11.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

1763 или 1764 г.р.

Мать

1773 или 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1809

Отец: Яныбай Исмакай у(г)лы

Мать: Насиха Сафар кызы

Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Место жительства
26.09.1811 ст.
Юлдашево, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
01.04.1834 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
30.07.1850 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
18.06.1859 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
02.11.1860 ст.
Юлдашево, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
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