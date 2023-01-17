Янгильди Яныбай у(г)лы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 или 1809
Дата смерти02.11.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1809
Отец: Яныбай Исмакай у(г)лы
Мать: Насиха Сафар кызы
Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Место жительства
26.09.1811 ст.
Юлдашево, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
01.04.1834 ст.
Место жительства
30.07.1850 ст.
Место жительства
18.06.1859 ст.
Смерть
02.11.1860 ст.