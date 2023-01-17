Яныбай Исмакай у(г)лы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763 или 1764
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1763 или 1764
Отец: Исмакай Юлдаш у(г)лы
Мать: не указана
Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Бракосочетание
С 1789 по 1798
Жена: Насиха Сафар кызы
Вычислено. Точная дата и место бракосочетания неизвестны.
Рождение ребёнка
1797 или 1798
Мать ребёнка: Насиха Сафар кызы
Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
1808 или 1809
Мать ребёнка: Насиха Сафар кызы
Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Место жительства
26.09.1811 ст.
Военная служба
26.09.1811 ст.
Зауряд-хорунжий 4-го Башкирского кантона команды юртового старшины Губайдуллы Ишкинина сына.
Смерть
1824
Место смерти неизвестно.