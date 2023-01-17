Яныбай Исмакай у(г)лы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яныбай Исмакай у(г)лы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763 или 1764

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

До 1746 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1773 или 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 или 1764

Отец: Исмакай Юлдаш у(г)лы

Мать: не указана

Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Бракосочетание
С 1789 по 1798

Жена: Насиха Сафар кызы

Вычислено. Точная дата и место бракосочетания неизвестны.
Рождение ребёнка
1797 или 1798

Сын: Саитягафар Яныбай у(г)лы

Мать ребёнка: Насиха Сафар кызы

Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
1808 или 1809

Сын: Янгильди Яныбай у(г)лы

Мать ребёнка: Насиха Сафар кызы

Вычислено. Точная дата и место рождения неизвестны.
Место жительства
26.09.1811 ст.
Юлдашево, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
26.09.1811 ст.
Юлдашево, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Зауряд-хорунжий 4-го Башкирского кантона команды юртового старшины Губайдуллы Ишкинина сына.
Смерть
1824
Место смерти неизвестно.
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