Колосов Автоном Фёдорович
Место рожденияд. Крадихино Бакшеевской волости
Дата рождения?.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1850
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лукина Ефимия Автономовна
Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Колосов Дмитрий Автономович
Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Колосов Павел Автономович
Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лукья Автономовна
Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колосов Захарий Автономович
Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Марфа Автономовна
Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно