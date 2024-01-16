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Колосов Автоном Фёдорович

Место рождения

д. Крадихино Бакшеевской волости

Дата рождения

?.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1850

Отец: Колосов Фёдор Петрович

Мать: Колосова Агафья (Агапия) Михайловна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лукина Ефимия Автономовна

Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Колосов Иван Автономович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Дмитрий Автономович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Павел Автономович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лукья Автономовна

Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колосов Захарий Автономович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Марфа Автономовна

Мать ребёнка: Колосова Наталья Никифоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Наталья Никифоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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