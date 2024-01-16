Колосова Агафья (Агапия) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Колосов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Петрович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
?.09.1850
Сын: Колосов Автоном Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Петрович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
16.05.1857
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Петрович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно