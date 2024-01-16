Колосова Агафья (Агапия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Агафья (Агапия) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Петрович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Колосов Автоном Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Петрович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
16.05.1857

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Петрович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Фёдор Петрович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно
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