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Колосов Иван Автономович

Место рождения

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Колосов Автоном Фёдорович

Мать: Колосова Наталья Никифоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Ливерий Иванович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Фёдоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Наталья Фёдоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ларисса Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Наталья Фёдоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колосов Иван Иванович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Фёдоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Наталья Фёдоровна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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