Колосов Иван Автономович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Колосова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ларисса Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Колосова Наталья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно