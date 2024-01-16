Колосова Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Колосов Иван Автономович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Автономович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ларисса Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Автономович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Колосов Иван Автономович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно