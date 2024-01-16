Колосова Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Наталья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Ливерий Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Автономович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Автономович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ларисса Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Автономович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колосов Иван Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Автономович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Автономович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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