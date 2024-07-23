Колосова Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лукина Ефимия Автономовна
Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Колосов Дмитрий Автономович
Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Колосов Павел Автономович
Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лукья Автономовна
Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колосов Захарий Автономович
Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Марфа Автономовна
Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович
Смерть
Неизвестно