Колосова Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Наталья Никифоровна

Колосова Наталья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Автоном Фёдорович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лукина Ефимия Автономовна

Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Колосов Иван Автономович

Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Дмитрий Автономович

Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Павел Автономович

Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лукья Автономовна

Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колосов Захарий Автономович

Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Марфа Автономовна

Отец ребёнка: Колосов Автоном Фёдорович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.