Губарь (Леонова) Анна Ефимовна
Место рожденияЗапорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Воздвиженка
Дата рождения22.12.1913
Дата смерти04.09.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913
Отец: Леонов Ефим Сергеевич
Мать: Леонов Евдокия Семеновна
Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Воздвиженка
Рождение ребёнка
1929
Дочь: неизвестно
Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович
Рождение ребёнка
17.04.1930
Дочь: Чередняк Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Солоха Вера Ивановна
Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович
Рождение ребёнка
07.02.1936
Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович
с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Пятый ребенок в семье.
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович
Рождение ребёнка
12.08.1939
Дочь: Шевцова Антонина ивановна
Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович
с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Шестой ребенок в семье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губарь Иван Ефимович
Смерть
04.09.1983
р.п. Домбаровский Домбаровского р-на Оренбургской области
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
р.п.Домбаровский Домбаровского р-на Оренбургской обл.