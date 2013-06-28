Губарь (Леонова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарь (Леонова) Анна Ефимовна

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Место рождения

Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Воздвиженка

Дата рождения

22.12.1913

Дата смерти

04.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913

Отец: Леонов Ефим Сергеевич

Мать: Леонов Евдокия Семеновна

Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Воздвиженка
Рождение ребёнка
1929

Дочь: неизвестно

Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович

Рождение ребёнка
17.04.1930

Дочь: Чередняк Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Солоха Вера Ивановна

Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович

Рождение ребёнка
07.02.1936

Сын: Губарь Валериан Иванович

Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович

с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Пятый ребенок в семье.
Рождение ребёнка
1937

Сын: Губарь Григорий Иванович

Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович

Рождение ребёнка
12.08.1939

Дочь: Шевцова Антонина ивановна

Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович

с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Шестой ребенок в семье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губарь Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарь Иван Ефимович

Смерть
04.09.1983
р.п. Домбаровский Домбаровского р-на Оренбургской области
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
р.п.Домбаровский Домбаровского р-на Оренбургской обл.
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