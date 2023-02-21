Губарь Иван Ефимович
Место рожденияКиевская губерния
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Губарь Ефим Аврамович
Киевская губерния
Рождение ребёнка
1929
Дочь: неизвестно
Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
17.04.1930
Дочь: Чередняк Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Солоха Вера Ивановна
Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
07.02.1936
Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна
с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Пятый ребенок в семье.
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
12.08.1939
Дочь: Шевцова Антонина ивановна
Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна
с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Шестой ребенок в семье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губарь Анна Ефимовна
Смерть
1942
Сталинградская область
Причина смерти: пропал без вести в боях под Сталинградом | Пропал безвести во время боев под Сталинградом
Похороны
Неизвестно
неизвестно