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Губарь Иван Ефимович

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Место рождения

Киевская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Губарь Ефим Аврамович

Мать: Губарь Стефанида Никитовна

Киевская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: неизвестно

Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
17.04.1930

Дочь: Чередняк Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Солоха Вера Ивановна

Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
07.02.1936

Сын: Губарь Валериан Иванович

Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна

с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Пятый ребенок в семье.
Рождение ребёнка
1937

Сын: Губарь Григорий Иванович

Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
12.08.1939

Дочь: Шевцова Антонина ивановна

Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна

с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Шестой ребенок в семье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губарь Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарь Анна Ефимовна

Смерть
1942
Сталинградская область
Причина смерти: пропал без вести в боях под Сталинградом | Пропал безвести во время боев под Сталинградом
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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