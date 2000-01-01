Губарь Ефим Аврамович
Место рожденияОксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Дата рождения30.01.1860
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1860
Отец: Губарь Аврам Семенович
Мать: Екатерина Фомова
Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1883
Сын: Губарь Яков Ефимович
Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна
Оксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Губарь Иван Ефимович
Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна
Киевская губерния
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарь Карп Ефимович
Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Оксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенко Федосия Ефимовна
Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарь Федот
Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна
Смерть
1937
Казахстан, Аралча