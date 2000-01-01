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Губарь Ефим Аврамович

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Место рождения

Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

30.01.1860

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1860

Отец: Губарь Аврам Семенович

Мать: Екатерина Фомова

Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1883

Сын: Губарь Яков Ефимович

Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна

Оксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Губарь Евсей Ефимович

Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Губарь Иван Ефимович

Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна

Киевская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Губарь Николай Ефимович

Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна

Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарь Федор Ефимович

Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарь Карп Ефимович

Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарь Стефанида Никитовна

Оксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеенко Федосия Ефимовна

Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарь Федот

Мать ребёнка: Губарь Стефанида Никитовна

Смерть
1937
Казахстан, Аралча
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