Губарь Стефанида Никитовна
Место рожденияКиевская губерния
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Киевская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1883
Сын: Губарь Яков Ефимович
Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович
Оксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Губарь Иван Ефимович
Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович
Киевская губерния
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович
Бракосочетание
Неизвестно
Оксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенко Федосия Ефимовна
Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарь Карп Ефимович
Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарь Федот
Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович
Смерть
Неизвестно