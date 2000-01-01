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Губарь Стефанида Никитовна

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Место рождения

Киевская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Киевская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1883

Сын: Губарь Яков Ефимович

Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович

Оксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Губарь Евсей Ефимович

Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Губарь Иван Ефимович

Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович

Киевская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Губарь Николай Ефимович

Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович

Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарь Федор Ефимович

Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарь Ефим Аврамович

Оксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеенко Федосия Ефимовна

Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарь Карп Ефимович

Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарь Федот

Отец ребёнка: Губарь Ефим Аврамович

Смерть
Неизвестно
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