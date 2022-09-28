Губарь Яков Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубарь Яков Ефимович

Губарь Яков Ефимович

Место рождения

Оксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

09.10.1883

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883

Отец: Губарь Ефим Аврамович

Мать: Губарь Стефанида Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарь Пелагея

Рождение ребёнка
1906

Сын: Губарь Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Губарь Пелагея

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Говина (Губарь) Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Губарь Пелагея

Рождение ребёнка
1914

Сын: Губарь Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Губарь Пелагея

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Губарь) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Губарь Пелагея

Смерть
1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.