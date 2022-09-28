Губарь Яков Ефимович
Место рожденияОксанино, Черкасский уезд, Киевская губерния
Дата рождения09.10.1883
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883
Отец: Губарь Ефим Аврамович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губарь Пелагея
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Губарь Пелагея
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Говина (Губарь) Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Губарь Пелагея
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Губарь Пелагея
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Губарь) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Губарь Пелагея
Смерть
1938