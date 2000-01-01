Губарь Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарь Пелагея

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Место рождения

??

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

??
Рождение ребёнка
1906

Сын: Губарь Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Губарь Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Говина Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Губарь Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Губарь Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Губарь Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Губарь Яков Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарь Яков Ефимович

Смерть
Неизвестно
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