Губарь Пелагея
Место рождения??
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
??
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Губарь Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Говина Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Губарь Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Губарь Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Губарь Яков Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губарь Яков Ефимович
Смерть
Неизвестно