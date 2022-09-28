Екатерина Фомова
Место рожденияОксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Губарь) Мария
Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарь Прохор
Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович
Рождение ребёнка
29.06.1851
Сын: Губарь Севастьян
Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович
Рождение ребёнка
02.01.1854
Сын: Губарь Ерофей
Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович
Рождение ребёнка
30.01.1860
Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович
Рождение ребёнка
09.11.1869
Сын: Губарь Порфирий
Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович
Рождение ребёнка
14.05.1872
Сын: Губарь Иоан
Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович
Смерть
Неизвестно