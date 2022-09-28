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Екатерина Фомова

Место рождения

Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Губарь) Мария

Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарь Прохор

Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович

Рождение ребёнка
29.06.1851

Сын: Губарь Севастьян

Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович

Рождение ребёнка
02.01.1854

Сын: Губарь Ерофей

Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович

Рождение ребёнка
30.01.1860

Сын: Губарь Ефим Аврамович

Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович

Рождение ребёнка
09.11.1869

Сын: Губарь Порфирий

Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович

Рождение ребёнка
14.05.1872

Сын: Губарь Иоан

Отец ребёнка: Губарь Аврам Семенович

Смерть
Неизвестно

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