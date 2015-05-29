Чередняк (Губарь) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1930
Дата смерти29.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1930
Отец: Губарь Иван Ефимович
Мать: Губарь Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередняк Прокофий
Смерть
29.05.2015
р.п.Домбаровский Домбаровского района Оренбургской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
р.п.Домбаровский Домбаровского р-на Оренбургской обл.