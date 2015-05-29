Чередняк (Губарь) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередняк (Губарь) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1930

Дата смерти

29.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1930

Отец: Губарь Иван Ефимович

Мать: Губарь Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередняк Прокофий

Смерть
29.05.2015
р.п.Домбаровский Домбаровского района Оренбургской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
р.п.Домбаровский Домбаровского р-на Оренбургской обл.
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