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Губарь Валериан Иванович

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Место рождения

с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области

Дата рождения

07.02.1936

Дата смерти

28.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1936

Отец: Губарь Иван Ефимович

Мать: Губарь Анна Ефимовна

с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Пятый ребенок в семье.
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеран Вооруженных Сил СССР
Образование
Неизвестно
начальная школа с. Кошенсай Актюбинской обл., Казахской ССР
среднее
Образование
Неизвестно
Камчатка
партийная школа
Смерть
28.06.2013
г. Оренбург
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Мемориальный комплекс "Степной" 54 квартал
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