Губарь Валериан Иванович
Место рожденияс.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Дата рождения07.02.1936
Дата смерти28.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1936
Отец: Губарь Иван Ефимович
Мать: Губарь Анна Ефимовна
с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Пятый ребенок в семье.
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеран Вооруженных Сил СССР
Образование
Неизвестно
начальная школа с. Кошенсай Актюбинской обл., Казахской ССР
среднее
Образование
Неизвестно
Камчатка
партийная школа
Смерть
28.06.2013
г. Оренбург
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Мемориальный комплекс "Степной" 54 квартал