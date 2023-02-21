Леонов (Маковская) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов (Маковская) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1913

Дочь: Губарь Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Леонов Ефим Сергеевич

Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Воздвиженка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Леонов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Леонов Ефим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Ефим Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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