Леонов Ефим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1913
Дочь: Губарь Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Леонов Евдокия Семеновна
Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Воздвиженка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Леонов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Леонов Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонов Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно