Седов (Опарин) Иван Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов (Опарин) Иван Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Опарин (седов) Максим Герасимов

Мать: Опарина Евдокия Семёнова

Бракосочетание
29.10.1847

Жена: Опарина (седова) Ирина Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1849

Сын: Седов (опарин) Василий Иванов

Мать ребёнка: Опарина (седова) Ирина Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1851

Сын: Седов (опарин) Павел Иванов

Мать ребёнка: Опарина (седова) Ирина Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Опарин (седов) Иван Иванович

Мать ребёнка: Опарина (седова) Ирина Васильева

Рождение ребёнка
13.07.1853

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Опарина (седова) Ирина Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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