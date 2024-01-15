Седов (Опарин) Иван Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
29.10.1847
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1849
Сын: Седов (опарин) Василий Иванов
Мать ребёнка: Опарина (седова) Ирина Васильева
Рождение ребёнка
01.11.1851
Сын: Седов (опарин) Павел Иванов
Мать ребёнка: Опарина (седова) Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Опарин (седов) Иван Иванович
Мать ребёнка: Опарина (седова) Ирина Васильева
Рождение ребёнка
13.07.1853
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Опарина (седова) Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно