Опарина Евдокия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Опарин (седов) Василий Максимов
Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Максимова
Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Седов (опарин) Иван Максимов
Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850