Опарина Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина Евдокия Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Опарин (седов) Василий Максимов

Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Опарин Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Опарин Григорий Максимов

Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Седов (опарин) Иван Максимов

Отец ребёнка: Опарин (седов) Максим Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин (седов) Максим Герасимов

Смерть
До 1850
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