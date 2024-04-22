Опарина (Седова) (Лаптева) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина (Седова) (Лаптева) Ирина Васильева

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лаптев Василий Козьмин

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
29.10.1847

Муж: Седов (опарин) Иван Максимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1849

Сын: Седов (опарин) Василий Иванов

Отец ребёнка: Седов (опарин) Иван Максимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1851

Сын: Седов (опарин) Павел Иванов

Отец ребёнка: Седов (опарин) Иван Максимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Опарин (седов) Иван Иванович

Отец ребёнка: Седов (опарин) Иван Максимов

Рождение ребёнка
13.07.1853

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Седов (опарин) Иван Максимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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