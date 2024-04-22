Опарина (Седова) (Лаптева) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лаптев Василий Козьмин
Бракосочетание
29.10.1847
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1849
Сын: Седов (опарин) Василий Иванов
Отец ребёнка: Седов (опарин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
01.11.1851
Сын: Седов (опарин) Павел Иванов
Отец ребёнка: Седов (опарин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Опарин (седов) Иван Иванович
Отец ребёнка: Седов (опарин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
13.07.1853
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Седов (опарин) Иван Максимов
Смерть
Неизвестно