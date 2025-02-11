Knutsson Karl 1683 — найти родственников по фамилии на Familio

Knutsson Karl

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1683, Виммербю

умер 05.08.1765, Виммербю

Мать
Larsson (Karlsdotter) Karin?Около 1646 г.р.
Отец
Larsson, I Borghult KnutМежду 1641 и 1645 г.р.
Супруги
Knutsson (Jonsdotter) Annika1674 г.р.
Дети
Larsson (Karlsdotter) Karin1708 г.р.
Karlsson Knut1710 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Larsson, I Borghult Knut

Мать: Larsson (Karlsdotter) Karin?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Karlsdotter (Knutsson) Katarina

Мать ребёнка: Knutsson (Jonsdotter) Annika

Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden

Работа или профессия
Неизвестно

Bonde

Бракосочетание
13.10.1707

Жена: Knutsson (Jonsdotter) Annika

Супруг(-а): Karl Knutsson

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Larsson (Karlsdotter) Karin

Мать ребёнка: Knutsson (Jonsdotter) Annika

Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden

Рождение ребёнка
1710

Сын: Karlsson Knut

Мать ребёнка: Knutsson (Jonsdotter) Annika

Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden

Смерть
05.08.1765

Похороны
11.08.1765

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