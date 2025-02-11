Knutsson Karl
мужской, родился 1683, Виммербю
умер 05.08.1765, Виммербю
МатьLarsson (Karlsdotter) Karin?Около 1646 г.р.
ОтецLarsson, I Borghult KnutМежду 1641 и 1645 г.р.
Супруги
Knutsson (Jonsdotter) Annika1674 г.р.
Дети
Larsson (Karlsdotter) Karin1708 г.р.
Karlsson Knut1710 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Karlsdotter (Knutsson) Katarina
Мать ребёнка: Knutsson (Jonsdotter) Annika
Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1707
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Larsson (Karlsdotter) Karin
Мать ребёнка: Knutsson (Jonsdotter) Annika
Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden
Рождение ребёнка
1710
Сын: Karlsson Knut
Мать ребёнка: Knutsson (Jonsdotter) Annika
Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden
Смерть
05.08.1765
Похороны
11.08.1765