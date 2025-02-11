Larsson, I Borghult Knut Между 1641 и 1645 — найти родственников по фамилии на Familio

Larsson, I Borghult Knut

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Между 1641 и 1645, Borghult

умер 1704, Borghult

Супруги
Larsson (Karlsdotter) Karin?Около 1646 г.р.
Дети
Knutsson Sundberg, I Borghult Knut?.08.1673 г.р.
Månsson (Кнутдоттер) Karin1675 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1641 и 1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Farmer, Hemmansbrukare

Бракосочетание
Около 1672

Жена: Larsson (Karlsdotter) Karin?

Рождение ребёнка
?.08.1673

Сын: Knutsson Sundberg, I Borghult Knut

Мать ребёнка: Larsson (Karlsdotter) Karin?

Рождение ребёнка
1675

Дочь: Månsson (Кнутдоттер) Karin

Мать ребёнка: Larsson (Karlsdotter) Karin?

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Knutsson, I Hultström Nils

Мать ребёнка: Larsson (Karlsdotter) Karin?

Рождение ребёнка
1683

Сын: Knutsson Karl

Мать ребёнка: Larsson (Karlsdotter) Karin?

Смерть
1704

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