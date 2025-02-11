Larsson, I Borghult Knut
мужской, родился Между 1641 и 1645, Borghult
умер 1704, Borghult
Супруги
Larsson (Karlsdotter) Karin?Около 1646 г.р.
Дети
Knutsson Sundberg, I Borghult Knut?.08.1673 г.р.
Månsson (Кнутдоттер) Karin1675 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1641 и 1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1672
Рождение ребёнка
?.08.1673
Сын: Knutsson Sundberg, I Borghult Knut
Мать ребёнка: Larsson (Karlsdotter) Karin?
Рождение ребёнка
1675
Дочь: Månsson (Кнутдоттер) Karin
Мать ребёнка: Larsson (Karlsdotter) Karin?
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Knutsson, I Hultström Nils
Мать ребёнка: Larsson (Karlsdotter) Karin?
Рождение ребёнка
1683
Сын: Knutsson Karl
Мать ребёнка: Larsson (Karlsdotter) Karin?
Смерть
1704