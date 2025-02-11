Larsson (Karlsdotter) Karin?
женский, родилась Около 1646, Borghult
умерла 1706, Виммербю
Супруги
Larsson, I Borghult KnutМежду 1641 и 1645 г.р.
Дети
Knutsson Sundberg, I Borghult Knut?.08.1673 г.р.
Månsson (Кнутдоттер) Karin1675 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Около 1646
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1672
Рождение ребёнка
?.08.1673
Сын: Knutsson Sundberg, I Borghult Knut
Отец ребёнка: Larsson, I Borghult Knut
Рождение ребёнка
1675
Дочь: Månsson (Кнутдоттер) Karin
Отец ребёнка: Larsson, I Borghult Knut
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Knutsson, I Hultström Nils
Отец ребёнка: Larsson, I Borghult Knut
Рождение ребёнка
1683
Сын: Knutsson Karl
Отец ребёнка: Larsson, I Borghult Knut
Смерть
1706
Похороны
28.07.1706