Larsson (Karlsdotter) Karin? Около 1646 — найти родственников по фамилии на Familio

Larsson (Karlsdotter) Karin?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1646, Borghult

умерла 1706, Виммербю

Супруги
Larsson, I Borghult KnutМежду 1641 и 1645 г.р.
Дети
Knutsson Sundberg, I Borghult Knut?.08.1673 г.р.
Månsson (Кнутдоттер) Karin1675 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1646

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1672

Муж: Larsson, I Borghult Knut

Рождение ребёнка
?.08.1673

Сын: Knutsson Sundberg, I Borghult Knut

Отец ребёнка: Larsson, I Borghult Knut

Рождение ребёнка
1675

Дочь: Månsson (Кнутдоттер) Karin

Отец ребёнка: Larsson, I Borghult Knut

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Knutsson, I Hultström Nils

Отец ребёнка: Larsson, I Borghult Knut

Рождение ребёнка
1683

Сын: Knutsson Karl

Отец ребёнка: Larsson, I Borghult Knut

Смерть
1706

Похороны
28.07.1706

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