Månsson (Кнутдоттер) Karin 1675 — найти родственников по фамилии на Familio

Månsson (Кнутдоттер) Karin

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1675, Виммербю

умерла После 27.02.1721, Виммербю

Мать
Larsson (Karlsdotter) Karin?Около 1646 г.р.
Отец
Larsson, I Borghult KnutМежду 1641 и 1645 г.р.
Супруги
Månsson Per1656 г.р.
Дети
Borg Magnus (Måns) Persson29.09.1698 г.р.
Borg Nils PerssonОколо 1699 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Larsson, I Borghult Knut

Мать: Larsson (Karlsdotter) Karin?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Persson Knut

Отец ребёнка: Månsson Per

Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Helm Per Månsson

Отец ребёнка: Månsson Per

Крещение
12.12.1675

Бракосочетание
07.11.1697

Муж: Månsson Per

Супруг(-а): Karin Knutsdotter

Рождение ребёнка
29.09.1698

Сын: Borg Magnus (Måns) Persson

Отец ребёнка: Månsson Per

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Borg Nils Persson

Отец ребёнка: Månsson Per

Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden

Рождение ребёнка
Между 1702 и 1705

Сын: Persson Borg Karl

Отец ребёнка: Månsson Per

Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Borg (Månsson) Maria Månsdotter

Отец ребёнка: Månsson Per

Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Borg (Månsson) Karin Månsdotter

Отец ребёнка: Månsson Per

Смерть
После 27.02.1721

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