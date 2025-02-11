Månsson (Кнутдоттер) Karin
женский, родилась 1675, Виммербю
умерла После 27.02.1721, Виммербю
МатьLarsson (Karlsdotter) Karin?Около 1646 г.р.
ОтецLarsson, I Borghult KnutМежду 1641 и 1645 г.р.
Супруги
Månsson Per1656 г.р.
Дети
Borg Magnus (Måns) Persson29.09.1698 г.р.
Borg Nils PerssonОколо 1699 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Persson Knut
Отец ребёнка: Månsson Per
Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Helm Per Månsson
Отец ребёнка: Månsson Per
Крещение
12.12.1675
Бракосочетание
07.11.1697
Муж: Månsson Per
Рождение ребёнка
29.09.1698
Сын: Borg Magnus (Måns) Persson
Отец ребёнка: Månsson Per
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Borg Nils Persson
Отец ребёнка: Månsson Per
Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1705
Сын: Persson Borg Karl
Отец ребёнка: Månsson Per
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Borg (Månsson) Maria Månsdotter
Отец ребёнка: Månsson Per
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Borg (Månsson) Karin Månsdotter
Отец ребёнка: Månsson Per
Смерть
После 27.02.1721