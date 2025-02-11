Karlsson Knut
мужской, родился 1710, Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden
умер 1786, Södra Vi
МатьKnutsson (Jonsdotter) Annika1674 г.р.
ОтецKnutsson Karl1683 г.р.
Супруги
Karlsson (Larsdotter) Karin1719 г.р.
Дети
Knutsson Benjamin Knut L28.11.1742 г.р.
(Knutsdotter) LenaОколо 1745 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Knutsson Karl
Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Skiarman (Knutsdotter) Annika
Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin
Älåkra, Vimmerby landförsamling, Kalmar, Sweden
Крещение
31.01.1710
Крещение
31.01.1710
Бракосочетание
10.12.1738
Рождение ребёнка
28.11.1742
Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: (Knutsdotter) Lena
Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin
Рождение ребёнка
28.09.1748
Сын: Knutsson Karl
Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin
Älåkra, Vimmerby landförsamling, Kalmar, Sweden
Рождение ребёнка
10.10.1752
Дочь: (Knutsdotter) Katerina
Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin
Рождение ребёнка
23.12.1755
Сын: Cnutsson Lars
Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin
Рождение ребёнка
19.12.1759
Сын: Knutsson Mons
Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin
Смерть
1786