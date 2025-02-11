Karlsson Knut 1710 — найти родственников по фамилии на Familio

Karlsson Knut

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1710, Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden

умер 1786, Södra Vi

Мать
Knutsson (Jonsdotter) Annika1674 г.р.
Отец
Knutsson Karl1683 г.р.
Супруги
Karlsson (Larsdotter) Karin1719 г.р.
Дети
Knutsson Benjamin Knut L28.11.1742 г.р.
(Knutsdotter) LenaОколо 1745 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Knutsson Karl

Мать: Knutsson (Jonsdotter) Annika

Holmsjön, Vimmerby, Kalmar, Sweden

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Skiarman (Knutsdotter) Annika

Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin

Älåkra, Vimmerby landförsamling, Kalmar, Sweden

Крещение
31.01.1710

Крещение
31.01.1710

Бракосочетание
10.12.1738

Жена: Karlsson (Larsdotter) Karin

Супруг(-а): Karin Larsdotter

Рождение ребёнка
28.11.1742

Сын: Knutsson Benjamin Knut L

Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: (Knutsdotter) Lena

Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin

Рождение ребёнка
28.09.1748

Сын: Knutsson Karl

Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin

Älåkra, Vimmerby landförsamling, Kalmar, Sweden

Рождение ребёнка
10.10.1752

Дочь: (Knutsdotter) Katerina

Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin

Рождение ребёнка
23.12.1755

Сын: Cnutsson Lars

Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin

Рождение ребёнка
19.12.1759

Сын: Knutsson Mons

Мать ребёнка: Karlsson (Larsdotter) Karin

Смерть
1786

Мы используем куки для улучшения работы сайта.