Knutsson Benjamin Knut L 28.11.1742 — найти родственников по фамилии на Familio

Knutsson Benjamin Knut L

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.11.1742, Виммербю

умер 22.03.1814, Виммербю

Отец
Karlsson Knut1710 г.р.
Мать
Karlsson (Larsdotter) Karin1719 г.р.
Супруги
Knutsson (Jönsdotter) Catharina1742 г.р.
Дети
Scherini Per Leonhard29.10.1772 г.р.
Borgesson (Benjaminsdotter) Anna Lisa11.10.1776 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1742

Отец: Karlsson Knut

Мать: Karlsson (Larsdotter) Karin

Работа или профессия
Неизвестно

Bonde, postförare

Крещение
28.11.1742

Бракосочетание
17.11.1771

Жена: Knutsson (Jönsdotter) Catharina

Рождение ребёнка
29.10.1772

Сын: Scherini Per Leonhard

Мать ребёнка: Knutsson (Jönsdotter) Catharina

Рождение ребёнка
11.10.1776

Дочь: Borgesson (Benjaminsdotter) Anna Lisa

Мать ребёнка: Knutsson (Jönsdotter) Catharina

Смерть
22.03.1814

Похороны
27.05.1814

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