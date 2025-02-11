Knutsson Benjamin Knut L
мужской, родился 28.11.1742, Виммербю
умер 22.03.1814, Виммербю
ОтецKarlsson Knut1710 г.р.
МатьKarlsson (Larsdotter) Karin1719 г.р.
Супруги
Knutsson (Jönsdotter) Catharina1742 г.р.
Дети
Scherini Per Leonhard29.10.1772 г.р.
Borgesson (Benjaminsdotter) Anna Lisa11.10.1776 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1742
Отец: Karlsson Knut
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
28.11.1742
Бракосочетание
17.11.1771
Рождение ребёнка
29.10.1772
Мать ребёнка: Knutsson (Jönsdotter) Catharina
Рождение ребёнка
11.10.1776
Дочь: Borgesson (Benjaminsdotter) Anna Lisa
Мать ребёнка: Knutsson (Jönsdotter) Catharina
Смерть
22.03.1814
Похороны
27.05.1814