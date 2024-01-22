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Фокин Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1833

Отец: Фокин Семён Старший

Мать: (Фокина) Мария Степановна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фокина) Марфа Филимоновна

Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Фокин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: (Фокина) Марфа Филимоновна

Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: (Фокина) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: (Фокина) Марфа Филимоновна

Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Фокин Семён Иванович

Мать ребёнка: (Фокина) Марфа Филимоновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Вороненкова (Фокина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: (Фокина) Марфа Филимоновна

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