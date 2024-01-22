Фокин Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1833
Отец: Фокин Семён Старший
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1856
Мать ребёнка: (Фокина) Марфа Филимоновна
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: (Фокина) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: (Фокина) Марфа Филимоновна
Рождение ребёнка
01.01.1867
Сын: Фокин Семён Иванович
Мать ребёнка: (Фокина) Марфа Филимоновна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вороненкова (Фокина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: (Фокина) Марфа Филимоновна