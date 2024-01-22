Фокин Семён Старший
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1789
Отец: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович
Мать: (Фокина) Домника
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1814
Дочь: (Фокина) Марфа Семёновна
Мать ребёнка: (Фокина) Мария Степановна
Рождение ребёнка
01.01.1818
Дочь: (Фокина) Параскева Семёновна
Мать ребёнка: (Фокина) Мария Степановна
Рождение ребёнка
01.01.1833
Сын: Фокин Иван Семёнович
Мать ребёнка: (Фокина) Мария Степановна