Фокин Семён Старший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Семён Старший

Фокин Семён Старший

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1789

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1789

Отец: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович

Мать: (Фокина) Домника

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фокина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
01.01.1814

Дочь: (Фокина) Марфа Семёновна

Мать ребёнка: (Фокина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
01.01.1818

Дочь: (Фокина) Параскева Семёновна

Мать ребёнка: (Фокина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Фокин Иван Семёнович

Мать ребёнка: (Фокина) Мария Степановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.