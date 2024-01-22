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(Фокина) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1794

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Семён Старший

Рождение ребёнка
01.01.1814

Дочь: (Фокина) Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Фокин Семён Старший

Рождение ребёнка
01.01.1818

Дочь: (Фокина) Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Фокин Семён Старший

Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Фокин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Фокин Семён Старший

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