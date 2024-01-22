(Фокина) Домника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина) Домника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1762

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1789

Сын: Фокин Семён Старший

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1792

Сын: Фокин Устин Петрович

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1798

Сын: Фокин Трофим Петрович

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1805

Сын: Фокин Семён Младший

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович

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