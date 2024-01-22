(Фокина) Домника
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1789
Сын: Фокин Семён Старший
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1792
Сын: Фокин Устин Петрович
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1798
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1805
Сын: Фокин Семён Младший
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович