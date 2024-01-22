Фокин Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1798
Отец: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович
Мать: (Фокина) Домника
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1824
Дочь: (Фокина) Меланья Трофимовна
Мать ребёнка: (Фокина) Матрёна Тихоновна
Рождение ребёнка
01.01.1828
Дочь: (Фокина) Акулина Трофимовна
Мать ребёнка: (Фокина) Матрёна Тихоновна
Рождение ребёнка
01.01.1829
Мать ребёнка: (Фокина) Матрёна Тихоновна
Рождение ребёнка
01.01.1833
Мать ребёнка: (Фокина) Матрёна Тихоновна