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Фокин Трофим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1798

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1798

Отец: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович

Мать: (Фокина) Домника

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фокина) Матрёна Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1824

Дочь: (Фокина) Меланья Трофимовна

Мать ребёнка: (Фокина) Матрёна Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1828

Дочь: (Фокина) Акулина Трофимовна

Мать ребёнка: (Фокина) Матрёна Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1829

Сын: Фокин Иосиф Трофимович

Мать ребёнка: (Фокина) Матрёна Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Фокин Даниил Трофимович

Мать ребёнка: (Фокина) Матрёна Тихоновна

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