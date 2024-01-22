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Фокин Иосиф Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1829

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1829

Отец: Фокин Трофим Петрович

Мать: (Фокина) Матрёна Тихоновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фокина) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: (Фокина) Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: (Фокина) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1857

Сын: Фокин Иван Иосифович

Мать ребёнка: (Фокина) Ольга Андреевна

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