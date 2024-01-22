(Фокина) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: (Фокина) Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Фокин Иосиф Трофимович
Рождение ребёнка
01.01.1857
Сын: Фокин Иван Иосифович
Отец ребёнка: Фокин Иосиф Трофимович