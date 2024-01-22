(Фокина) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина) Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Иосиф Трофимович

Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: (Фокина) Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Фокин Иосиф Трофимович

Рождение ребёнка
01.01.1857

Сын: Фокин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Фокин Иосиф Трофимович

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