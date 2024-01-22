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Фокин Семён Младший

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1805

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1805

Отец: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович

Мать: (Фокина) Домника

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фокина) Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1828

Сын: Фокин Сергей Семёнович

Мать ребёнка: (Фокина) Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1844

Сын: Фокин Михаил Максим

Мать ребёнка: (Фокина) Варвара Григорьевна

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