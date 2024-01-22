Фокин Семён Младший
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1805
Отец: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович
Мать: (Фокина) Домника
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1828
Мать ребёнка: (Фокина) Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1844
Сын: Фокин Михаил Максим
Мать ребёнка: (Фокина) Варвара Григорьевна