(Фокина) Марфа Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фокина) Марфа Филимоновна

(Фокина) Марфа Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1839

Дата смерти

01.01.1889

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Фокин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: (Фокина) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Фокин Семён Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Вороненкова (Фокина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Семёнович

Смерть
01.01.1889

Мы используем куки для улучшения работы сайта.