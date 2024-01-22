(Фокина) Марфа Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1839
Дата смерти01.01.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1856
Отец ребёнка: Фокин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: (Фокина) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1867
Сын: Фокин Семён Иванович
Отец ребёнка: Фокин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вороненкова (Фокина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Семёнович
Смерть
01.01.1889