Фокин Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1867
Отец: Фокин Иван Семёнович
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Жена: не указана
Развод
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Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1890
Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
08.01.1894
Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Фокина) Варвара Семёновна
Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
24.09.1897
Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: (Фокина) Анна Семеновна
Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
31.08.1903
Сын: Фокин Александр Семенович
Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна