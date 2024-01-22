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Фокин Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1867

Отец: Фокин Иван Семёнович

Мать: (Фокина) Марфа Филимоновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фокина) Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Фокин Михаил Семенович

Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
08.01.1894

Сын: Фокин Василий Семёнович

Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: (Фокина) Варвара Семёновна

Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
24.09.1897

Сын: Фокин Никита Семёнович

Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: (Фокина) Анна Семеновна

Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
31.08.1903

Сын: Фокин Александр Семенович

Мать ребёнка: (Фокина) Анастасия Прокофьевна

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