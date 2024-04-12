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Лизякин Антип Лаврентьевич

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Лизякин Лаврентий Никифорович

Мать: Лизякина Авдотья Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1800 ст.

Дочь: Лизякина Евдокия Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1800 ст.

Дочь: Лизякина Дарья Антиповна

Мать ребёнка: не указана

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.01.1802 ст.

Сын: Лизякин Савва Антипович

Мать ребёнка: не указана

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1809 ст.

Сын: Лизякин Стефан Антипович

Мать ребёнка: Лизякина Ксения Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1815 ст.

Сын: Лизякин Алексей Антипович

Мать ребёнка: Лизякина Ксения Прокофьевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.

Дочь: Лизякина Матрона Антиповна

Мать ребёнка: Лизякина Ксения Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лизякина Ирина Антиповна

Мать ребёнка: Лизякина Ксения Прокофьевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизякина Ксения Яковлевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизякина Ксения Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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