Лизякин Антип Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
01.01.1800 ст.
Дочь: Лизякина Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
01.01.1800 ст.
Дочь: Лизякина Дарья Антиповна
Рождение ребёнка
12.01.1802 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1809 ст.
Мать ребёнка: Лизякина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
11.03.1815 ст.
Сын: Лизякин Алексей Антипович
Мать ребёнка: Лизякина Ксения Прокофьевна
Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.
Дочь: Лизякина Матрона Антиповна
Мать ребёнка: Лизякина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Лизякина Ирина Антиповна
Мать ребёнка: Лизякина Ксения Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно