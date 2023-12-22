Лизякина Авдотья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Ефим Федорович
Мать: Марфа Ивлеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Соломония Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лизякин Антип Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович
Рождение ребёнка
14.10.1780 ст.
Дочь: Лизякина Прасковья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лизякин Иоанн Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Лизякина Прасковья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно