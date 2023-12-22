Лизякина Авдотья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизякина Авдотья Ефимовна

Место рождения

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Ефим Федорович

Мать: Марфа Ивлеевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Соломония Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лизякин Антип Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.10.1780 ст.

Дочь: Лизякина Прасковья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лизякин Иоанн Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Лизякина Прасковья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лизякин Лаврентий Никифорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизякин Лаврентий Никифорович

Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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