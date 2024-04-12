Лизякин Лаврентий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти25.04.1803 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Соломония Лаврентьевна
Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лизякин Антип Лаврентьевич
Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.10.1780 ст.
Дочь: Лизякина Прасковья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лизякин Иоанн Лаврентьевич
Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Лизякина Прасковья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1803 ст.