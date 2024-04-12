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Лизякин Лаврентий Никифорович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

25.04.1803 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Лизякин Никифор Федорович

Мать: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Соломония Лаврентьевна

Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лизякин Антип Лаврентьевич

Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.10.1780 ст.

Дочь: Лизякина Прасковья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лизякин Иоанн Лаврентьевич

Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Лизякина Прасковья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Лизякина Авдотья Ефимовна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизякина Авдотья Ефимовна

Смерть
25.04.1803 ст.
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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